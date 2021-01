Door corona en hete zomer vorig jaar 15 procent meer sterfgevallen in Brabant

Foto: Pixabay. vergroot

In Brabant stierven vorig jaar 26.538 mensen. Dat is 15 procent meer dan vooraf werd verwacht. Deze oversterfte wordt grotendeels veroorzaakt door het coronavirus. De oversterfte was met 19,3 procent het grootst in het werkgebied van GGD Hart voor Brabant (Midden- en Noordoost-Brabant). Dat blijkt uit de meest recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het CBS zette de cijfers per GGD-regio naast elkaar:

Bij GGD Hart voor Brabant stierven 11.312 mensen (19,3 procent oversterfte).

Bij GGD Brabant-Zuidoost waren dat er 7826 (14,1 procent oversterfte).

Bij GGD West-Brabant 7400 (10 procent oversterfte).

Per gemeente en provincie

In Eindhoven overleden vorig jaar 2225 mensen, gevolgd door Tilburg (2218) en Breda (1854). Baarle-Nassau telde met 89 de minste uitvaarten, Alphen-Chaam (104) en Boekel en Reusel-De Mierden (109) iets meer.

Per provincie overleden de meeste mensen in Zuid-Holland (34.694), gevolgd door Brabant (26.538) en Noord-Holland (bijna 25.500).

Landelijke cijfers

In het hele land overleden bijna 169.000 mensen, 15.000 meer dan vooraf werd verwacht. Oversterfte komt vaker voor, bijvoorbeeld als er een griepepidemie is. In 2015 en 2018 stierven respectievelijk 5000 en 9000 meer mensen dan verwacht. In 2020 waren dat er met 15.000 beduidend meer.

Volgens het CBS zijn er in 2020 meer mensen overleden die afhankelijk waren van langdurige zorg, meer mannen en meer ouderen. De piek van overlijdens zat in het voorjaar, tijdens de eerste coronagolf. Maar ook tijdens de hittegolf en de tweede coronagolf gingen er meer mensen dood dan verwacht.

