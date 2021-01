ME bij winkelcentrum Heksenwiel in Breda, volgens politie uit voorzorg

De ME had een drukke week (Foto: René van Hoof). vergroot

De ME is donderdagavond met meerdere agenten aanwezig bij winkelcentrum Heksenwiel in Breda. Buurtbewoners zijn bang voor rellen, maar volgens de politie gaat het om een voorzorgsmaatregel.

Winkelcentrum Heksenwiel ligt in de Haagse Beemden, ver buiten het centrum. 's Middags was de politie al met meerdere eenheden aanwezig in de wijk. Later kwam de ME en werd het winkelcentrum deels afgesloten. De supermarkt is nog wel gewoon open.

Volgens een politiewoordvoerder zijn er geen specifieke signalen van mogelijke rellen bij winkelcentrum Heksenwiel. "De ME is op verschillende plekken in de regio aanwezig, ook bij de Heksenwiel. Maar dat is uit voorzorg."

Waarom dan voor dit winkelcentrum gekozen is, is onduidelijk. "We zijn gezien de maatschappelijke onrust met betrekking tot de avondklok aanwezig waar nodig. We gaan niet in op iedere specifieke politie-inzet," zei de politie eerder al na vragen over de massale inzet van de reguliere politie in de wijk.

