Jongen (15) aangehouden voor opruiing op sociale media

Archieffoto: Keith Allison/Flickr vergroot

In Bergen op Zoom is donderdag een 15-jarige jongen aangehouden voor opruiing. Hij zou via sociale media hebben opgeroepen tot geweld.

Malini Witlox Geschreven door

Zijn telefoons en een tablet zijn in beslag genomen, volgens de politie.

Op verschillende plekken in Brabant braken de afgelopen dagen rellen uit na invoering van de avondklok. Het gaat met name om jongeren die via social media afspraken maken.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.