Jongen (15) uit Bergen op Zoom aangehouden voor opruiing op sociale media

Archieffoto: Keith Allison/Flickr vergroot

In Bergen op Zoom is donderdag een 15-jarige jongen aangehouden voor opruiing. De politie verdenkt hem ervan via sociale media te hebben opgeroepen tot geweld. Zijn telefoons en een tablet zijn in beslag genomen, laat de politie weten.

Malini Witlox Geschreven door

Op verschillende plekken in Brabant braken de afgelopen dagen rellen uit na invoering van de avondklok. Veel jongeren jutten elkaar via Snapchat en Telegram op om vernielingen te plegen. Dat gebeurde in Bergen op Zoom onder meer via een aantal digitale groepen.

Omroep Brabant keek een avond mee

Deze week las Omroep Brabant nog een avond mee in deze groepen, terwijl mensen anoniem bedreigingen en opruiende teksten plaatsten. De politie wil niet zeggen of de aangehouden jongen in een van de Telegram-groepen zat.

Soldaatjes, noemden leden elkaar in die groepen. Uit berichten zoals 'Vanaf morgen staat Bergen op Zoom op nummer 1!' en 'Bergen op Zoom op de kaart!' is het doel van de oproepen duidelijk.

GGD-teststraat 'in de kanker brand'

Volgens ene 'mango' moest de GGD-teststaat 'in de kanker brand' worden gestoken. Iemand die zich 'Geert Wilders' noemt, liet weten agenten 'te gaan bekogelen met molotovcocktails'. Bij dit bericht werd een filmpje geplaatst, waarin inderdaad flessen met doeken te zien waren. 'Anoniem 1' liet weten dat 'er hoe dan ook dingen kapot en in de fik' moesten gaan. "Mensen die meedoen, probeer vuurwerk, terpentine wasbenzine, C6 en fakkels mee te nemen."

Of de aangehouden 15-jarige jongen deel uitmaakte van deze chatgroep is niet bekendgemaakt.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.