17-jarige jongen aangehouden voor opruiing

De politie heeft een 17-jarige jongen aangehouden omdat hij eerder deze week opruiende berichten op sociale media had gezet. Opruiing is strafbaar, meldt de politie.

"Denk goed na als je een bericht plaatst of deelt op social media of in chatgroepen. Dit kan grote consequenties hebben. Opruiing is strafbaar", zo waarschuwt de politie.