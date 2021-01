Vijftal aangehouden vanwege opruiing op social media, jongste twee verdachten zijn 17 jaar oud

Vijf mensen zijn zaterdag aangehouden omdat ze eerder deze week opruiende berichten op social media hadden gezet. Dit is strafbaar, benadrukt de politie.

"Denk goed na als je een bericht plaatst of deelt op social media of in chatgroepen", benadrukt de politie. "Dit kan grote consequenties hebben." De politie vraagt ouders hier met hun kinderen over te praten.