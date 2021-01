Tbs'er uit Eindhoven die vermist was, teruggevonden in Vlissingen

Foto: Provicom Multimediadiensten vergroot

De tbs'er die niet terugkeerde van onbegeleid verlof in de Woenselse Poort in Eindhoven, is weer terecht. Hij werd zaterdag aan het einde van de middag door de politie aangehouden in een huis in Vlissingen.

Dat meldt het Openbaar Ministerie.

De man ging donderdag op onbegeleid verlof en hij had zich op een afgesproken tijdstip moeten melden. Nadat dit niet was gebeurd, werd de Officier van Justitie ingeschakeld en begon de politie met zoeken.

De tbs'er zou een man uit Vlissingen zijn. Hij had zich voor behandeling gemeld in de kliniek waar hij is opgenomen voor tbs met voorwaarden.

Onder toezicht

In De Woenselse Poort worden onder anderen mensen opgevangen die deels of geheel ontoerekeningsvatbaar zijn en een misdrijf hebben gepleegd. Ze hebben een persoonlijkheidsstoornis, zijn soms licht verstandelijk beperkt en vaak verslaafd.

De afgelopen jaren stond de kliniek onder toezicht na meerdere incidenten. Dat toezicht is inmiddels opgeheven.

