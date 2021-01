Willem II mocht hopen op stunt tegen Ajax, maar stapt met nederlaag van het veld

Pol Llonch tikt de bal voorbij aan Davy Klaassen (foto: OrangePictures). vergroot

Willem II heeft niet kunnen stunten tegen Ajax. In Amsterdam was het lange tijd op weg naar een gelijkspel, maar in de slotfase kreeg het twee tegentreffers te verwerken. De Tilburgse ploeg verloor met 3-1 van de koploper. Wat viel er op in de Johan Cruijff ArenA?

1. Geen tweede stunt

In de laatste wedstrijd voor de winterstop kreeg Willem II Ajax op bezoek. Niemand hield toen rekening met een positief resultaat voor de Tilburgse ploeg. En in aanloop naar de wedstrijd in Amsterdam was er hetzelfde gevoel. Maar net als een maand geleden leek Willem II op weg naar een knap punt tegen de koploper van de Eredivisie.

In een week waarin er veel te doen was bij Willem II: van de nederlaag tegen PEC Zwolle tot de geseponeerde rode kaart van Kwasi Wriedt. En dan natuurlijk ook nog het ontslag van trainer Adrie Koster. En dan in het achterhoofd ook nog het programma van de komende anderhalve week, met cruciale duels met concurrenten FC Emmen en ADO Den Haag. Het zorgde ervoor dat er vooraf weinig geloof was bij de buitenwereld. Uiteindelijk levert het Willem II niet meer op dan een mentale opsteker in aanloop naar de degradatieduels.

Pol Llonch baalde dat er geen tweede stunt was, toch neemt hij een positief gevoel mee naar het duel met FC Emmen.

2. Gery Vink

Klappend, pratend, schreeuwend. Gery Vink (jarenlanh werkzaam geweest bij Ajax) was duidelijk aanwezig als vervanger van de ontslagen Adrie Koster. Als assistent was hij ook altijd al goed te horen, maar dan bleef hij meestal in zijn stoel zitten. In de Johan Cruijff ArenA was hij veelvuldig langs de lijn van het veld te zien. En in de lege Johan Cruijff ArenA ook heel goed te horen.

Gery Vink was 2,5 jaar assistent van Adrie Koster, hem na zijn ontslag tijdelijk vervangen is dan ook 'raar en vervelend'.

3. Fraaie goal

Willem II komt dit seizoen moeizaam tot scoren. Tegen Ajax was het bij de eerste echte grote kans wel raak. Een zeer fraai doelpunt, over veel schijven. Vangelis Pavlidis speelde de bal in op Wriedt, de spits tikte de bal breed op Ché Nunnely. De buitenspeler gaf de bal vervolgens mee aan Pavlidis, die zo vrij voor Ajax-goalie André Onana kwam. De Griekse aanvaller bleef koel en hij schoof de bal in het doel. Een opsteker ook voor Pavlidis, zijn derde doelpunt van het seizoen en het eerste sinds begin december.

4. Alles gegeven

Met de wedstrijden tegen FC Emmen en ADO Den Haag in het achterhoofd zou je kunnen denken dat je in het treffen met koploper Ajax niet alles op alles zet om maximaal een punt uit het vuur te slepen. Willem II deed het wel. Het vocht voor een punt. Llonch was er na afloop duidelijk over. "Je kunt er zeker voor kiezen spelers rust te geven in aanloop naar die finales. Maar dat is aan de trainer. Als je eenmaal op het veld staat, geef je altijd alles. Honderd procent, dat kan niet anders. Je kijkt dan niet verder dan die wedstrijd."

Het is ook niet dat het Willem II helemaal niets opgeleverd heeft. Want kansloos verliezen zonder gestreden te hebben geeft nog minder voldoening dan verliezen na er in ieder geval voor gestreden te hebben. Al heb je daar op dit moment helemaal niets aan als je naar de ranglijst kijkt.

