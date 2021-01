Mathieu van der Poel hoopt op vierde WK-zege: 'Eerste was het mooiste, maar deze is ook belangrijk'

Mathieu van der Poel won afgelopen weekend de Flandrien Cross in Hamme (foto: OrangePictures). vergroot

Er was deze week twijfel of het WK veldrijden door zou gaan, maar er is groen licht gegeven en dus gaat Mathieu van der Poel zondagmiddag in Oostende een poging doen om voor de vierde keer in zijn carrière wereldkampioen veldrijden te worden. Het is eigenlijk zijn enige doel in het veldrijden dit seizoen.

Fabian Eijkhout Geschreven door

Van der Poel is een alleskunner op de fiets. Dat blijkt ook uit de verschillende disciplines waar hij meedoet in de top. De afgelopen jaren maakte hij veel indruk in het veldrijden, maar dit seizoen lag zijn focus minder op dat vlak. "De focus lag echt op het WK. Ik heb het al een paar keer gezegd dat het WK het belangrijkste is en de andere races minder belangrijk. Ik heb daar geen klassementen te verdedigen, niets te bewijzen."

Mathieu van der Poel weet niet waar hij een nieuwe WK-titel moet plaatsen ten opzichte van succes in de Tour de France of op de Olympische Spelen.

Een gigantische brug met een stijgingspercentage van 21 procent en het zand, daar wordt dit WK waarschijnlijk het verschil gemaakt. "Tijdens een zandomloop is het moeilijker om samen te blijven. Er wordt sneller gehaperd, waardoor het makkelijker is om het verschil te maken. Ik denk dat de sterkste renner redelijk snel van voren zit", zegt Van der Poel, die vooraf het parcours niet uitgebreid gaat analyseren. "Dat doe ik nooit. Ik wil erop rijden om er gevoel mee te krijgen."

De eerste verkenningsrondjes zijn inmiddels gereden. Vergelijken met een andere cross die hij dit seizoen gereden heeft is eigenlijk niet te doen. "Ik heb nog geen zandrace gehad, dus mijn wedstrijden zijn lastig te vergelijken met het WK. Maar ik heb wel in het zand getraind. Dat doe ik eigenlijk altijd. Ook als het geen zandparcours is. Ik doe dat graag, dat vind ik leuke training en laat ik altijd aan bod komen."

Bondscoach Gerben de Knegt hoopt met zijn ploeg weer flink wat regenboogtruien mee naar Nederland te nemen. "In alle vier de wedstrijden maken we kans op de wereldtitel, maar dat wil uiteraard niet zeggen dat ik er bij voorbaat van uitga dat we daarmee ook alle keren gaan winnen. Een wereldkampioenschap is altijd een bijzondere race, waar sommige renners boven zichzelf uit kunnen stijgen."

Voor Van der Poel noemt De Knegt eeuwige rivaal Wout van Aert als grote concurrent. Terwijl ook Tom Pidcock gezien wordt als mogelijke winnaar. De Belg en Brit zijn de enige renners die Van der Poel dit seizoen hebben verslagen in een cross. "Ik denk dat ik een goede kans heb op de winst. Ik heb een fijn trainingsblok gehad, met een goed gevoel. Ik bereid me zo goed mogelijk voor. En dan hoop ik een goede dag te hebben, net als vorig jaar. Dan is er veel mogelijk."

