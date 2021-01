Kraamverzorgster Ingrid heeft handenvol werk... negen maanden na de eerste lockdown

Ingrid heeft het druk als kraamverzorgster in deze coronatijd. vergroot

Volgens kraamverzorgster Ingrid uit Oploo heeft Nederland 'goed zijn best gedaan' tijdens de coronalockdown. Er is sinds december sprake van een heuse babyboom. "Reken maar uit", lacht ze. "In maart werd de lockdown afgekondigd en negen maanden daarna..."

"Het is ontzettend druk", laat Ingrid weten in het programma Wakker! op Omroep Brabant. Als ze wil, zou ze de komende periode continu kunnen werken, 24 uur per dag. Maar dat wordt een beetje veel. "Ik ben zelfstandige, dus ik heb mijn eigen cliënten, en ik werk voor kraambureaus waaronder Welkom. Dit is een groot Brabants bureau, dat huurt mij dan in."

Normaal gesproken melden mensen zich rond de zestiende week van de zwangerschap bij de kraamverzorgster. "Maar soms heb je mensen die er heel vroeg bij zijn", vertelt Ingrid. "Die kennen me dan en willen de garantie dat ik kom. Dan melden ze zich al aan als ze zelf net weten dat ze zwanger zijn, na een week of vijf, zes." En dus stapelen de afspraken zich op.

"Mijn agenda zit nu al vol tot september" vertelt Ingrid. "Echt waar! Ik heb hier en daar nog een klein beetje ruimte over, dus je kunt nog proberen te bellen om te overleggen." Maar je loopt het risico dat ze al is volgeboekt.

En dat allemaal vanwege die coronalockdown. Lachend: "We hadden toch niets te doen, hoor ik weleens van aankomende ouders."

