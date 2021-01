Willem II verrast met Zeljko Petrovic als opvolger van Adrie Koster

Zeljko Petrovic als assistent bij Feyenoord (foto: OrangePictures). vergroot

Zeljko Petrovic wordt naar alle waarschijnlijkheid de nieuwe hoofdtrainer van Willem II. Hij moet de Tilburgse club in de Eredivisie zien te houden. De huidige nummer zeventien nam dinsdag afscheid van Adrie Koster vanwege tegenvallende resultaten.

Petrovic zit zondag in het cruciale duel met hekkensluiter FC Emmen mogelijk voor het eerst op de bank bij Willem II. De club is de komst aan het afronden van de oud-voetballer, die nu nog assistent-trainer is van Dick Advocaat bij Feyenoord.

Verschillende namen gingen rond in het geruchtencircuit, maar die van Petrovic stond er nooit tussen. Dat komt mede door het feit dat hij in het seizoen 2016/2017 voor het laatst als hoofdtrainer in de Eredivisie actief was. Hij werd toen in februari ontslagen door ADO Den Haag.

De geboren Serviër heeft een rijk verleden op de Brabantse voetbalvelden. Als speler was hij actief voor FC Den Bosch, RKC Waalwijk en PSV. In Waalwijk sloot hij zijn actieve carrière in 2004 af. In het seizoen 2007/2008 was hij hoofdtrainer bij de Waalwijkse club.

Aan ervaring geen gebrek bij achttienvoudig international van Joegoslavië. Naast de Brabantse clubs was hij als assistent actief in de Bundesliga en Premier League. Ookwas hij hoofdtrainer in Portugal, Japan, Verenigde Arabische Emiraten, Bulgarije en Kroatië.

