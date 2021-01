Wordt Michael van Gerwen snel weer de nummer 1 of moet hij vrezen voor achtervolger Wright?

Michael van Gerwen (foto: Lawrence Lustig/PDC). vergroot

‘The Masters’ is traditioneel gezien hét startpunt van een nieuw dartsseizoen. Een seizoen waarin Michael van Gerwen de nieuwe nummer 1 van de wereld, Gerwyn Price, van de troon moet zien te stoten. Of moet Van Gerwen juist naar onderen kijken en vrezen voor Peter Wright?

De darter uit Vlijmen was zelf maar liefst zeven jaar de koploper op de zogenoemde Order of Merit. Een ranglijst die is gebaseerd op het verdiende prijzengeld over een periode van twee jaar. Hij werd begin deze maand naar de tweede plaats geduwd door Gerwyn Price, die wereldkampioen werd, terwijl Van Gerwen zelf werd uitgeschakeld in de kwartfinales na een whitewash van Dave Chisnall (5-0).

“Misschien helpt dit om de echte honger terug te krijgen.”

“Het is niet leuk om niet meer de nummer één te zijn”, stelde Van Gerwen onlangs op de site van de PDC. “Maar als iemand het op dit moment verdient, dan is het Price. Hij speelt heel goed, maar ik denk dat ik weer snel de nummer één ben als ik mijn topvorm weer haal. Dat gaat me vroeg of laat zeker lukken. Ik heb zeven jaar aan de top gestaan, maar misschien dat dit me weer helpt om de echte honger terug te krijgen.”

Op dit moment staat Van Gerwen ongeveer 290.000 euro achter op lijstaanvoerder Price. Gedurende dit jaar valt het verdiende prijzengeld van 2019 weg en dus is het zaak voor Van Gerwen om net zo’n jaar als toen te draaien, of om het juist beter te doen.

Maar aangezien Van Gerwen in de achtervolging zit, heeft hij niet alles meer in eigen hand. Price wil natuurlijk ook een beter jaar draaien dan 2019 om zo zijn prijzengeld te verhogen. En ook Peter Wright, de nummer drie van de wereld, zit Van Gerwen op de hielen.

De huidige top-3 van de PDC Order of Merit:

1. Gerwyn Price 1.490.000 euro

2. Michael van Gerwen 1.180.000 euro

3. Peter Wright 1.145.000 euro

Waar Van Gerwen dus een groot gat heeft te overbruggen met koploper Price, is de voorsprong van ‘Mighty Mike’ op de nummer drie Peter Wright minimaal. Het zou zelfs zomaar kunnen zijn dat Van Gerwen in maart niet meer de nummer twee van de wereld is, maar de nummer drie.

Dat zit zo: Van Gerwen heeft in februari 2019 ruim 19.000 euro meer verdiend op de vloertoernooien dan Wright. Maar als gevolg van de coronacrisis zijn er op dit moment nog geen vloertoernooien gepland en dus kan Van Gerwen dat prijzengeld niet ‘verdedigen’. En als Van Gerwen dan aansluitend op UK Open (begin maart) minder presteert dan Wright, kan het zomaar zijn dat Van Gerwen plek twee kwijtraakt.

Het zal Van Gerwen dit weekend nog niet gaan lukken om dichter bij Price te komen of om meer afstand te nemen van Wright. ‘The Masters’ telt namelijk niet mee voor de Order of Merit. Toch kan een goede prestatie mentaal gezien wel enorm veel waarde hebben voor de rest van het jaar.

Uiteindelijk zal Van Gerwen ‘gewoon’ moeten presteren dit jaar. En het is door de grootse prestaties van de darter uit Vlijmen van de afgelopen jaren ook bijna ‘gewoon’ geworden dat hij zo veel wint. Simpel gezegd: als Van Gerwen zijn eigen niveau haalt, kan het zomaar zijn dat hij aan het einde van dit jaar weer de beste van de wereld is. Maar dat het een spannend jaar gaat worden, is wel duidelijk.

Bron cijfers en verschillen: Bas Engelen – Premium Dart Data

