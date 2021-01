Jurrien bouwt Beekse Bergen digitaal na: 'Ik ben nu een jaar bezig en ik ben op de helft'

Wachten op privacy instellingen... Jurrien heeft heel wat uurtjes in zijn digitale versie van Safaripark Beekse Bergen gestoken. Volgende Vorige vergroot 1/2 Student maakt Beekse Bergen tot in detail digitaal na

Jurrien Brondijk bouwt op zijn studentenkamertje een digitale versie van Safaripark Beekse Bergen. Tot in detail. De Eindhovense student stak er al meer dan 1000 uur in. "Zo kunnen we nu toch nog naar de dierentuin. Ook in deze coronatijd”, zegt hij lachend.

In het spel Planet Zoo kun je dierentuinen nabouwen. Volgens Jurrien is er niemand die Safaripark Beekse Bergen tot in de puntjes namaakt. “Met een informatiebord kan ik al uren bezig zijn. Zo’n bord bestaat niet in het spel dus dat moet ik uit honderden kleine stukjes opbouwen. Ik heb 5000 foto’s gemaakt om dit na te maken. Ik heb daar lol in. Het is een creatieve bezigheid.”

"Toen er een aantal rode panda's waren geboren, maakte ik 900 foto's."

Wie Planet Zoo speelt, kan de nagebouwde Beekse Bergen van Jurrien downloaden en er rondlopen. Of stukken van het park opslaan en gebruiken in zijn eigen park. Wie het spel niet heeft, kan op internet de video’s van Jurrien bekijken waarin hij de kijker digitaal door het safaripark meeneemt. Ook laat hij op YouTube zien hoe hij onderdelen maakt. “Dan laat ik live zien hoe ik het bouw. Anderen stellen dan vragen. Ze kunnen zo zelf ook weer beter worden in het bouwen.”

“Ik ging vaak naar de Beekse Bergen. De rode panda is een van mijn lievelingsdieren. Toen het spel net uit was, waren er net een aantal geboren. Ik maakte die dag 900 foto’s, ook als voorbeeld voor het spel en ik dacht: ik kan wel proberen het park helemaal na te bouwen.

"Het is prachtig dat de Beekse Bergen zo inspireert."

Een ander lievelingsdier van Jurrien is het stokstaartje. En wie weet, wordt er wel eentje naar hem genoemd. Parkmanager Rens Willemsen. “Ik ga het voorstellen als er weer eentje geboren wordt. Het is prachtig dat ons park zo inspireert. Ik heb de filmpjes bekeken en ik krijg gewoon zin om open te gaan. Alle complimenten. Het ziet er gaaf uit. Hij heeft heel veel talent. Als we een nieuw gebied gaan creëren, kunnen we hem misschien uitnodigen. Dan kan hij laten zien hoe het er digitaal uit komt te zien.”

Omdat Jurrien zo pietje-precies is, kan het nog wel even duren voordat het hele park volledig digitaal is. “Als ik ergens een kraantje zie staan, probeer ik dat er al in te verwerken. Ik ben nu een jaar bezig en ik ben op de helft. Over een jaar verwacht ik wel klaar te zijn.”

Links de werkelijke ingang en rechts de nagemaakte ingang. vergroot

Boven de nagemaakte natuur in de Beekse Bergen en onder de foto van de natuur in het echt. vergroot

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.