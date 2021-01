Clem rijdt voor het laatst met zijn SRV-wagen door het dorp: 'Het praatje ga ik wel missen'

Wachten op privacy instellingen... Clem en Sjaan van Dongen Volgende Vorige vergroot 1/2 Clem rijdt voor het laatst met zijn SRV-wagen door het dorp

Clem van Dongen (65) is een begrip in Handel bij Gemert. Al meer dan 50 jaar tuft hij met zijn grote SRV-wagen door de straten en bezorgt hij de boodschappen bij zijn klanten. De wagen piept en kraakt en als hij eenmaal voor de deur staat, schalt de toeter fel door de straat. Maar vrijdag reed hij zijn allerlaatste ronde.

De afscheidsreceptie die ze hadden bedacht, gaat door corona niet door, maar dat betekent niet dat het afscheid van de SRV-man van Handel ongezien voorbij gaat. De huiskamer bij Clem en Sjaan van Dongen staat vol met kaarten, bloemen en andere cadeaus. “Ik heb mijn kinderen gevraagd wat extra vazen mee te nemen, want ik kan het allemaal niet meer kwijt”, vertelt Sjaan.

“Door de corona vond iedereen het ineens heel fijn om alles thuisbezorgd te krijgen.”

Hoewel Clem in het dorp met zijn grote wagen een begrip is, had hij dat niet kunnen doen zonder zijn Sjaan. “Ik doe de inkoop en de boekhouding. En we hebben ook een winkel aan huis. En eigenlijk zijn wel altijd open. Als we thuis zijn en mensen willen nog wat komen halen, dan verkopen we ze dat gewoon”, vertelt Sjaan.

Hoewel de SRV-man een uitstervend beroep is en er veel concurrentie is van de supermarkten die ook bezorgen, was Clem zijn laatste jaar financieel toch een topjaar. “Door de corona vond iedereen het ineens heel fijn om alles thuisbezorgd te krijgen,"zegt Clem, "en bestellen bij de supermarkt is voor oudere mensen niet altijd makkelijk en dan komen ze toch bij ons uit”, vertelt Sjaan.

“Het persoonlijk contact ga ik het meest missen."

Dat de tijden veranderd zijn, merken ze ook aan de interesse voor hun SRV-wagen. “Eerder kon je zo’n wagen aan de straatstenen niet kwijt en was je blij als iemand hem meenam. Nu hebben we hem al verkocht. Ondernemers willen in deze coronatijd bij mensen thuis langs en dan is zo’n wagen ideaal”, stelt Sjaan.

Voor Clem en Sjaan draaide het al die jaren vooral om persoonlijk contact. “Dat is wat ik het meest ga missen”, zegt Clem. En dat is ook precies wat de klanten het meeste gaan missen: het praatje met hun SRV-man.

