Zeljko Petrovic is trainer die voetbal ademt: "Stempel dat ik heb heeft ook zijn charme"

Willem II maakte vrijdagmiddag de komst van Zeljko Petrovic officieel bekend. Een verrassende keuze, maar in de ogen van Joris Mathijsen vooral ook de juiste keuze. De technisch directeur ziet in de passievolle Petrovic de man die het tij kan keren.

Fabian Eijkhout Geschreven door

"Het is duidelijk. We spelen nog vijftien finales. We hadden bij Willem II totaal andere verwachtingen bij dit seizoen. Tot nu toe is het teleurstellend, gezien de ranglijst en het aantal overwinningen. Nu wordt er iets anders gevraagd, als je er zo voor staat. Bij hem is ook de volledige overtuiging aanwezig dat we volgend jaar gewoon in de Eredivisie spelen."

"Petrovic heeft passie voor voetbal, hij ademt voetbal."

Mathijsen kent de voormalig speler van FC Den Bosch, RKC Waalwijk en PSV nog goed. Hij werkte eerder met hem samen bij het Duitse HSV. "Hij heeft passie voor voetbal, ademt voetbal. Hij leeft 24/7 voor het voetbal. Daarnaast werkt hij zeer gestructureerd, is hij tactisch goed en een echte winnaar."

Petrovic moet er om lachen. Die drive die hij altijd heeft gehad, heeft er ook voor gezorgd dat hij een stempel opgedrukt kreeg. En van die stempel komt hij nooit meer af. Wat het grote verschil dan is met Adrie Koster? "Jullie weten zonder mijn antwoord dat ik een ander type ben. Stel je mij één vraag, dan geef ik antwoord voor drie vragen. Zo ben ik. Zo blijft het. Adrie is iets anders, veel rustiger. Voor mijn gevoel ben ik ook rustig, maar ik kan jullie niet overtuigen", vervolgt hij lachend. "Mensen binnen de club waar ik werk weten dat ik niet ben zoals het stempel dat ik heb. Maar het heeft ook zijn charme."

Veel tijd heeft Petrovic niet nodig om het team te leren kennen. "Ik ken Willem II goed. Heel goed. Als je trainer in Nederland bent en de spelers van de tegenstander niet kent, het voetbal niet volgt, moet je geen trainer zijn. Ik ben misschien een beetje doorgeslagen, extreem in het volgen. Sommige mensen vinden dat doorgeslagen, sommigen vinden dat goed. Je kunt het wat dat betreft nooit goed doen voor iedereen. Vroeger dacht ik van wel, maar ik ben er achter gekomen dat dat niet gaat lukken."

"Niet praten over Petrovic-effect tegen FC Emmen, dat is denigrerend naar collega's toe."

Voor Petrovic in gesprek ging met de pers, stond hij voor het eerst als Willem II-trainer op het trainingsveld. Een uitlooptraining na Ajax. Zaterdag wacht een echte training, zondag volgt de wedstrijd tegen FC Emmen. Is er dan al iets te zien van een Petrovic-effect? "Nee, je moet niet op die manier praten. Dat is denigrerend naar collega's toe. Ik ben ouder geworden, heb met ervaren trainers gewerkt. Ik weet nu: eerst even observeren, kijken en nadenken voor je iets doet. Ik ben geen dertig meer, dat ik morgen zeg: dit, dat, zus en zo."

De nieuwe oefenmeester van Willem II praat vol passie. Maar in zijn ogen doet hij dat al te lang. "Er moet iets veranderen, dat is duidelijk. Maar wat goed is, is ook goed. Alleen ik wil daar niet veel over praten. Ik wil meer werken dan praten. De focus moet op het werk zijn. Op bijzaken hebben we toch geen invloed. Maar ik heb een goed gevoel, ik ben er honderd procent van overtuigd dat het hier gaat lukken."

