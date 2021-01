Helmond Sport speelt gelijk tegen Telstar, TOP Oss verliest van De Graafschap

Jelle Goselink (Helmond Sport, r.) in duel met Frank Korpershoek (m.) (Foto: Orange Pictures). vergroot

Helmond Sport speelde vrijdagavond met 1-1 gelijk tegen Telstar. De ploeg van trainer Wil Boessen heeft de laatste zeven wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie niet verloren. Jong PSV verloor in Eindhoven met 1-2 van Jong Ajax. De Eindhovenaren hebben twintig punten en verblijven op de ranglijst in de onderste regionen. TOP Oss wist voor de vierde keer op rij niet te winnen. Tegen De Graafschap gingen de Ossenaren onderuit met 2-1.

Helmond Sport - Telstar 1-1

Helmond Sport begon sterk aan de wedstrijd. Halverwege de eerste helft leek de thuisploeg op voorsprong te komen, maar het doelpunt van Jelle Goselink werd wegens buitenspel afgekeurd. Even later was Lance Duijvestijn wel succesvol: 1-0.

In de tweede helft kregen Duijvestijn en Goselink nog kansen om de voorsprong verder uit te bouwen. Die mogelijkheden werden echter niet benut. Telstar vocht zich terug in de wedstrijd en Shayne Pattynama scoorde de gelijkmaker voor de bezoekers.

Jong PSV - Jong Ajax 1-2

Jong PSV heeft de wedstrijd tegen de leeftijdsgenoten van Ajax met 1-2 verloren. De Amsterdammers kwamen halverwege de eerste helft op een 0-1 voorsprong. De Deen Victor Jensen stond aan het eind van een goed opgezette aanval.



In de tweede helft wist Jong PSV op gelijke hoogte te komen door een doelpunt van Shurandi Sambo. Veel plezier hadden de Eindhovenaren niet van het doelpunt. Vier minuten later maakte Naci Unuvar de winnende treffer voor Jong Ajax. Dat gebeurde uit de rebound, nadat PSV-doelman Maxime Delanghe een schot van Sontje Hansen had gekeerd.

Shurandy Sambo (Jong PSV, L.) wordt fel aangevallen door Naci Unuvar (Jong Ajax) (Foto: Orange Pictures). vergroot

De Graafschap - TOP OSS 2-1

Olivier Rommens (TOP Oss) wordt tegen het gras gewerkt door Johnatan Opuku (Foto: Orange Pictures) vergroot



TOP Oss kreeg na een kwartier een goede mogelijkheid om de score te openen. Philippe Rommens zag zijn vrije trap echter gekeerd door De Graafschap-keeper Rody de Boer. In de slotfase van de eerste helft kreeg Joshua Sanches nog een grote kans, maar opnieuw lag keeper Rody de Boer dwars. Tussendoor was De Graafschap op een 1-0 voorsprong gekomen door een fraaie omhaal van Joey Konings.

Kort na rust zette Clint Leemans zijn nieuwe club uit een counter op een 2-0 voorsprong. TOP Oss kreeg daarna weinig kansen meer. Keeper Bo Geens voorkwam met een paar fraaie reddingen dat zijn ploeg op een grotere achterstand kwam. In de slotfase kopte Mart Remans nog de aansluitingstreffer voor TOP Oss binnen, 2-1.

