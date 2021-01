Vuurwapengevaarlijke tbs’er uit Woenselse Poort Eindhoven is spoorloos

Archieffoto: GinoPress vergroot

Een vuurwapengevaarlijke tbs'er die was opgenomen in de Woenselse Poort in Eindhoven is spoorloos. De man ging donderdag op onbegeleid verlof en kwam niet terug. De politie is op zoek naar de man, bevestigt de Dienst Justitiële Inrichtingen.

Volgens De Telegraaf zijn de zorgen groot binnen de kliniek.

Het Openbaar Ministerie en het team FASTNL van de politie - dat bestaat uit zijn politiemensen die speciaal getraind zijn om mensen die spoorloos zijn te vinden - zijn ingelicht. Het zou gaan om een man uit Vlissingen.

Onder toezicht

In De Woenselse Poort worden onder andere mensen opgevangen die deels of geheel ontoerekeningsvatbaar zijn en een misdrijf hebben gepleegd. Ze hebben een persoonlijkheidsstoornis, zijn soms licht verstandelijk gehandicapt en vaak verslaafd.

De afgelopen jaren stond de kliniek onder toezicht na meerdere incidenten. Dat toezicht is inmiddels opgeheven.

