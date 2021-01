Asbest gevonden op begraafplaats tijdens zoektocht naar bommen uit Tweede Wereldoorlog

Op de begraafplaatsen in Bergen op Zoom wordt gezocht naar bommen uit de Tweede Wereldoorlog (Foto: Google Streetview) vergroot

Op de algemene begraafplaats in Bergen op Zoom is asbest en puin aangetroffen in de bodem. De vervuilde grond werd ontdekt terwijl er werd gezocht naar onontplofte bommen uit de Tweede Wereldoorlog.

De gemeente gaat de vervuilde grond verwijderen en vervangen met schone grond. Komende zomer wordt daarvoor op alle plaatsen waar nog geen mensen begraven zijn ongeveer 50 centimeter diep afgegraven. De graven die nu in gebruik zijn, worden ongemoeid gelaten. Op het moment dat er in een graf een bijzetting of ruiming plaatsvindt, wordt er eerst op dat stuk gesaneerd.

"Er zijn voor bezoekers door de asbestvervuiling geen beperkingen of risico’s bij een bezoek aan de begraafplaats", laat de gemeente weten.

Zoektocht naar bommen

De asbest werd onlangs per toeval ontdekt tijdens een onderzoek naar explosieven. De gemeente maakte een plattegrond met aangewezen plekken waar mogelijk nog bommen liggen. Dit vermoeden komt uit archiefonderzoek, oude luchtfoto’s en verslagen van vuurgevechten uit die tijd. In de oorlog werd hevig gevochten in de buurt van de begraafplaats aan de Holleweg/Mastendreef.

Terwijl de grond wordt opgeschoond, gaat de zoektocht naar eventuele bommen ook verder. Met een grondradar kan na opschoning van de grond vier meter diep worden gekeken. Eerder werd dit al gedaan op het Rooms Katholieke kerkhof en de Islamitische begraafplaats in Bergen op Zoom. Daar werden geen bommen gevonden.

