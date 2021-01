Boomverzorger krijgt vallende tak op zijn hoofd en blijft bewusteloos hangen

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 De boomverzorger raakte gewond tijdens zijn werk.

Een boomverzorger is zaterdagmiddag gewond geraakt door een vallende zware tak in Prinsenbeek. Inwoners van De Wiek in Prinsenbeek alarmeerden 112 toen ze hem bewusteloos aan zijn zekeringen zagen hangen.

De toegesnelde brandweer heeft de man uit de boom gehaald. Vermoedelijk heeft hij een zware hersenschudding.

De boomverzorger kon zich niks meer van het voorval herinneren en keek versuft voor zich uit. In zijn helm zat een flinke deuk. Hij is in een ambulance naar een ziekenhuis overgebracht.

De boomwerker raakte gewond door een vallende tak op zijn hoofd (foto: SQVision) vergroot

De zware tak die op het hoofd van de boomwerker viel (Foto: SQVision) vergroot

De brandweer kon de man bevrijden (foto: Perry Roovers/ SQ Vision) vergroot

