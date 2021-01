FC Den Bosch scoort vier keer, maar speelt toch gelijk

Hornkamp scoorde vier keer voor Den Bosch. Foto: OrangePictures. vergroot

In een doelpuntrijke wedstrijd heeft FC Den Bosch gelijkgespeeld tegen Excelsior. Het werd in Rotterdam 4-4. Alle goals van de Bossche gasten werden in de tweede helft gemaakt en kwamen alle op naam van Jizz Hornkamp.

Excelsior stond met 3-0 en 4-2 voor, maar gaf de winst toch uit handen.

De 3-2 maakte Hornkamp uit een strafschop. Luigi Bruins benutte een kwartier voor tijd namens Excelsior ook een penalty, maar FC Den Bosch kwam via weer twee doelpunten van Hornkamp alsnog op gelijke hoogte. De 4-3 viel ook vanaf 11 meter.

FC Den Bosch houdt met 13 punten alleen FC Dordrecht onder zich op de ranglijst van de Keuken Kampioen Divisie.

