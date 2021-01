Man met mes overvalt Primera, dader wordt nog gezocht

Foto: Christian Traets / SQ Vision vergroot

In de Dorpsstraat in Halsteren heeft een man zaterdagmiddag een Primera overvallen. De dader had een mes bij zich. Niemand raakte gewond. De dader is met een nog onbekend geldbedrag vertrokken.

Sven de Laet

Op dit moment zijn meerdere agenten in de omgeving druk op zoek naar de man. Daarbij zou volgens een woordvoerder van de politie ook gebruik worden gemaakt van een helikopter. Op Twitter deelt de politie het signalement van de dader. De Primera was vermoedelijk geopend als ophaalpunt voor pakketjes.

