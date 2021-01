Prins Carnaval gezocht voor grote online carnavalsshow: 'We hebben al honderden reacties'

vergroot

Carnaval wordt dit jaar weliswaar niet gevierd zoals normaal, maar een evenementenbureau uit Erp laat het er niet bij zitten: zij organiseren op 14 februari via een online livestream de Grote Carnavalsshow. En dat slaat aan. "De eerste paar honderd kaartjes zijn al verkocht."

De voorbereidingen voor het online evenement zijn zo goed als klaar, vertelt Dirk Delisse van evenementenbureau De Uitjesbazen. Maar om het feest helemaal compleet te maken, heeft de organisatie nog een bijzondere vacature uitgezet. "We zijn op zoek naar dé Prins Carnaval voor heel Brabant."

Volgens het vacatureprofiel spreekt de perfecte kandidaat vloeiend Algemeen Gezellig Nederlands, eet hij friet (dus géén patat) en heeft hij vooral genoeg Brabants temperament. Voor het loon hoef je het vooral niet te doen (11,11 euro per jaar), maar daar staan volgens de vacature dan weer wel onbeperkte liquide middelen in de vorm van bier tegenover.

"Sommige kandidaten schrijven drie regels, anderen kantjes vol argumenten waarom zij de beste prins zijn."

Sinds de vacature afgelopen vrijdag online werd gezet, reageerden al enkele honderden enthousiastelingen op de advertentie. "Ongelooflijk. Sommige kandidaten schrijven drie regels, anderen sturen kantjes vol argumenten waarom zij de beste prins zijn. We hadden wel verwacht dat mensen het leuk zouden vinden, maar dit... Ik denk dat we straks nog echte sollicitatiegesprekken moeten gaan voeren."

Het idee voor de online carnavalsshow ontstond op de eerste dag van het jaar. "Normaal leggen wij onze werkzaamheden rondom carnaval stil, omdat we dan zelf in de kroeg staan. Toen we een paar weken terug beseften dat carnaval dit jaar niet doorgaat zoals andere jaren, zijn we gaan kijken of er toevallig al alternatieven georganiseerd werden."

Die zoektocht leverde weinig op. "We zagen her en der wel een klein initiatief, maar niks wat we écht gaaf vonden. Toen ontstond het plan om dan zelf maar een online event te organiseren. Vanaf dat moment zijn we ontzettend druk geweest om alles te regelen: leuke activiteiten, een professionele studio voor de livestream én natuurlijk de artiesten.

"Voor die artiesten is het anders dan wanneer ze in een feesttent staan."

Dat laatste was nog een behoorlijke opgave. "Die artiesten hebben dit jaar natuurlijk ook amper optredens. Aan de andere kant is het voor hen natuurlijk ook totaal anders om voor de camera op te treden dan wanneer ze in een volle feesttent staan. Het afbreukrisico is best groot en als ze iets doen, willen ze het ook goed doen. Uiteindelijk hebben we volgens mij toch een mooie line-up kunnen fixen."

Er staan inderdaad een aantal bekende namen op het podium. Denk aan Lamme Frans, FeestDJ Ruud en de Party Friex. Maar dat zijn niet de enige optredens die kijkers kunnen verwachten. "We hebben ook een aantal bekende tonpraters gestrikt. Zo zullen Andy Marcelissen, Berry Knapen en Dirk Kouwenberg meedoen aan de Ik hou van carnaval-quiz. Verder hebben we nog een Bingoshow, een masked singer en nog veel meer gekkigheid."

"Met het geld dat binnenkomt, gaan we uitjes organiseren voor het zorgpersoneel."

Overigens is het evenement niet alleen bedoeld voor een gezellige zondagmiddag, de opbrengst gaat ook nog eens naar een goed doel. "Met het geld dat binnenkomt, gaan we uitjes organiseren voor het zorgpersoneel. Zorginstellingen mogen zich vooral bij ons melden als zij straks iets leuks willen ondernemen met hun personeel."

Bekijk hieronder alvast een voorproefje:

