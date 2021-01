RKC pakt verdiend punt in uitwedstrijd tegen Vitesse

Finn Stokkers in duel tijdens de wedstrijd Vitesse - RKC (Foto: OrangePictures) vergroot

RKC heeft een punt overgehouden aan de uitwedstrijd tegen Vitesse. Doelpunten van Riechedly Bazoer en Richard van der Venne zorgde voor een 1-1 eindstand. De Brabanders wisten de nummer drie van Nederland goed weerstand te bieden en dus was het punt verdiend te noemen. Wat viel er op in het Gelredome?

1. Terugkeer Anita

Een mooie meevaller voor RKC-trainer Fred Grim was de terugkeer van Vurnon Anita. De sterkhouder op het middenveld was een aantal wedstrijden afwezig vanwege medische redenen.

Anita is één van de ervaren krachten bij de Waalwijkers. Vanuit zijn rol net voor de defensie weet hij het spel vaak te verleggen naar de andere kant. Een kwaliteit dat goed past in het spel dat RKC wil spelen. Ook is de middenvelder niet bang het duel in te gaan. De teller stond voor de wedstrijd al op vijf gele kaarten. Daar kwam zaterdagavond nummer zes bij.

2. Jantje lacht, Jantje huilt

RKC en de VAR waren tot op heden nog niet altijd een gelukkig huwelijk. Vooral in Heerenveen en Sittard zat het de Brabanders flink tegen. In beide gevallen werd een goal na het lijntjes trekken van de videoscheids toegekend aan de tegenstanders. Tegen Fortuna betekende dit de gelijkmaker voor de Limburgers terwijl in Friesland Heerenveen op voorsprong kwam met zo´n doelpunt.

Zaterdagavond zat het RKC dan eindelijk een keer mee. Na vier minuten leek Loïs Openda te profiteren van zwak verdedigen van Melle Meulensteen en Saïd Bakari. De spits van schoot na een individuele actie de bal achter doelman Kostas Lamprou. Maar waar het eerder twee keer mee zat, had RKC nu het geluk aan haar zijde. Na het toepassen van de welbekende lijntjes was te zien dat de aanvaller millimeters buitenspel stond. Een geluk voor RKC dat dankzij de videoscheidsrechter niet al vroeg in de wedstrijd op achterstand kwam.

3. Eindpass ontbreekt

Al na tien minuten wist menig journalist alweer te constateren dat RKC beter voetbalt dan de postitie op de ranglijst doet vermoeden. Het is het bekende verhaal dat ook menig RKC-supporter wekelijks aan zal horen. Ook in Arnhem wist de ploeg van RKC-trainer Fred Grim goed weerstand te bieden tegen de nummer drie van de Eredivisie.

Vooral in de omschakeling lagen er veel mogelijkheden voor de uitploeg. Vitesse gaf veel ruimte weg achter de laatste lijn. Vaak werd deze ruimte wel gezien door de aanvallers van RKC maar ontbrak het aan de eindpass. Uitbraken waarbij de uitploeg in overtal was werden slecht uitgespeeld tot ergenis van de druk coachende Fred Grim.

Uiteindelijk was het Richard van der Venne die toch de Waalwijkers op het scorebord zette. De gelijkmaker van RKC was er eentje om in te lijsten. De aanvallende middenvelder schoot de bal vanaf randje zestien snoeihard in de kruising. Een doelpunt waar geen eindpass voor nodig was maar een geweldig linkerbeen.

4. Pech

RKC is bezig aan een dramatische reeks. Ondanks een goede start in de competitie komt de degradatiestreep steeds dichterbij. Al acht wedstrijden werd er niet gewonnen door de Brabanders. Desondanks blijft de ploeg met vertrouwen voetballen.

De manier waarop de tegentreffer valt is dan ook pure pech te noemen. Een ´mislukte´ voorzet van Riechedly Bazoer valt met wat geluk over doelman Kostas Lamprou. De keeper rekende op een voorzet en stond uit positie. Dat de keeper dan niet al te groot is helpt ook niet mee.

