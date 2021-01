'Je moet er niet aan denken dat een kind dit vindt', politie waarschuwt voor drugs verpakt als snoep

Dit pakketje met snoep bleek heel wat anders te bevatten... (foto: Facebook politieteam Weerijs). vergroot

Politieteam Weerijs waarschuwt voor drugspakketjes die bewust op op een verkeerd adres worden bezorgd. Zaterdag gebeurde dit in West-Brabant. De bewoners van het huis waar het pakketje was bezorgd, hadden niets besteld. Toen het pakketje werd geopend, leek er snoep in te zitten...

Na onderzoek bleek het echter te gaan om verdovende middelen, laat een agent weten. "Je moet er niet aan denken wat er had kunnen gebeuren als een kind dit had gevonden. "

Op Facebook regent het verontwaardigde reacties. "Dan ben je meer dan duivels", reageert Kimberly. "Wat een gekken op de wereld", verzucht Lisanne. "Je bent echt ziek en levenloos tegelijk als je dit doet", meent Fay.

'Wees alert!'

De politie waarschuwt: "Ontvang je een pakketje dat niet voor jou is, maar aan jou is geadresseerd? Of ontvang je een pakketje voor de buren maar weten zij van niets? Wees dan alert op de inhoud. Deze pakketjes worden bewust verkeerd bezorgd en dan later door iemand opgehaald. De inhoud is niet altijd wat het lijkt!"

Mensen die een bezorgd pakketje niet vertrouwen, wordt geadviseerd de politie te bellen op 0900-8844.

