Man berooft behulpzame man in Breda en bespuugt de agent die hem aanhoudt

Een 21-jarige man is zaterdagmiddag beroofd in Breda. Hij zag een man liggen onder wat brievenbussen bij een flat aan de Tramsingel en vroeg of die soms hulp nodig had. Vervolgens werd hij door de man aangevallen. Die ging er daarna met sleutels van het slachtoffer vandoor.

Het slachtoffer werd naar de grond geduwd en hij voelde dat zijn telefoon werd afgepakt. Toen hij die probeerde terug te pakken, ontstond een worsteling. Toen de 21-jarige man tijdens die worsteling zijn telefoon kon teruggrijpen, merkte hij dat zijn bromfietssleutels verdwenen waren.

Daarna liep de dader weg. Het slachtoffer belde meteen de politie. Agenten hielden kort na de melding in de omgeving een 31-jarige verdachte aan. Hij had de sleutels van de bromfiets van het slachtoffer in zijn broekzak.

Tijdens de rit naar het politiebureau bespuugde de verdachte een agent en riep hij dat hij het coronavirus heeft. Zowel het slachtoffer van de straatroof als de agent deden aangifte tegen de man. Hij is vastgezet.

