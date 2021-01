Man (56) is het niet eens met inbeslagname telefoon en steelt deurbel van politie

De plek waar de deurbel eerst zat (foto: Jack Brekelmans / SQ Vision). vergroot

Een 56-jarige man uit Goirle was het niet eens met de beslissing van de politie om zijn telefoon in beslag te nemen. Uit wraak trapte hij zondagochtend de deurbel van het politiebureau aan de Karel Boddenweg eraf en stopte die in zijn zak. De man is aangehouden en zit nog vast.

Ista van Galen Geschreven door

De man uit Goirle belde zondagnacht herhaaldelijk en onnodig het alarmnummer. Omdat hij hier niet mee ophield, nam de politie zijn telefoon in beslag. Zondagochtend mocht hij zijn telefoon op komen halen bij het politiebureau in Tilburg, maar hij besloot nog een extra souvenir mee te nemen.

Toen hij weer naar buiten liep, trapte de man in al zijn woede nog even een paar keer tegen de deurbel van het politiebureau. Ook trapte hij een geparkeerde scooter omver. Agenten zagen dit via hun camera's gebeuren en namen buiten de schade op. Toen zagen ze dat de man de deurbel had meegenomen. Er staken alleen nog wat draadjes uit de muur op de plek waar de bel zat.

Er staken alleen nog wat draadjes uit de muur op de plek waar de bel zat (Foto: Jack Brekelmans / SQ Vision). vergroot

De man was al verdwenen, maar de politie liet het er niet bij zitten. Op de Baden Powelllaan, slechts een kilometer van het politiebureau vandaan, hielden ze de man aan. De agenten vonden hun geliefde deurbel weer terug tijdens het fouilleren. De man zit nog vast.

