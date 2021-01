Haantjes massaal gedumpt in Altena, opvang van de dierenambulance zit bomvol (foto: Omroep Brabant). vergroot

In de polders van Altena worden massaal hanen gedumpt. “Alleen al in de maanden december en januari van dit jaar hebben we vijftig hanen gevangen en opgevangen”, vertelt Joost Evenhuis van de dierenambulance Altena. De hokken bij de opvang zitten inmiddels tjokvol met gedumpte hanen in alle soorten en maten.

Wie het zijn die de haantjes massaal in de polder dumpen weet Joost Evenhuis niet exact, maar een idee heeft hij wel. “Het gaat waarschijnlijk om meerdere mensen die het leuk vonden om een paar kippen aan te schaffen. Die kopen dan een paar van die donzige kuikens, maar daar blijken dan ook haantjes tussen te zitten. Die gaan kraaien, veroorzaken overlast en worden dan gedumpt.”

Evenhuis roept mensen die hun haantje of hanen willen dumpen op om contact op te nemen met de dierenambulance Altena. “Dan kunnen we wel wat regelen, het klakkeloos dumpen betekent ook dat wij uiteindelijk met netten die beesten gaan vangen en dat zorgt ook weer voor veel stress bij die dieren. Dit is niet goed, ook niet omdat er een ophokplicht bestaat om de verspreiding van vogelgriep te voorkomen.”

"De schuifdeur ging open en de hanen werden met hok en al naar buiten geduwd."

De populairste dumpplek in Altena ligt in een polder, die niet geheel toevallig parallel loopt aan een provinciale weg. “Via een polderweggetje kunnen ze dan hier bij dit bosje komen waar de dieren worden gedumpt”, vertelt Miranda Thur. De vrijwilligster van de dierenambulance Altena weet ook te vertellen dat er recent een groep hanen met hok en al werd gedumpt. “Via een getuige weten we dat een busje stopte, de schuifdeur opende en de hanen met hok en al naar buiten werden geduwd. Het is echt heel triest.”

De opvang in Rijswijk zit zo vol dat de dierenambulance Altena via Facebook heeft gevraagd om meer hokken, het gaat dan vooral om nacht en schuilhokken. “En we geven nu ook veel meer uit aan voer. Deze mannen die lusten nogal wat”, aldus Evenhuis.

Evenhuis benadrukt dat de dierenambulance, ondanks de penibele situatie, de gedumpte hanen blijft vangen én opvangen.

