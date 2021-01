Coronaproof trouwjurken bekijken: 'Ik maak een persoonlijke etalage voor de bruid'

Thea geeft vanuit de etalage uitleg aan Nathalie en haar moeder Sylvia. vergroot

Nu alle winkels gesloten zijn, is het voor aanstaande bruiden lastig hun droomjurk uit te zoeken. Thea Jansen heeft een bruidswinkel in Wouw en bedacht een oplossing. Eerst verkent ze telefonisch de wensen van een bruid. En dan komt stap twee: "Ik bied aan een persoonlijke etalage te maken, dat geeft toch al een hele goede indruk."

De 26-jarige Nathalie Heijnen is zo'n bruid in spe. Ze werd pas geleden ten huwelijk gevraagd en hoopt aan het einde van het jaar te kunnen trouwen. Samen met haar moeder is ze naar de winkel van Thea gekomen om de trouwjurken te bekijken die voor haar werden uitgezocht. Dit was te zien in het Brabants Buske.

Bij aankomst belt ze Thea. "We zijn zover." Vervolgens rolt het gordijn dat voor de jurken hangt langzaam omhoog en verschijnen vier jurken voort Nathalie's neus in de etalage. "Die vind ik heel erg mooi. Die is echt héél leuk", vertelt ze over de telefoon tegen Thea. "Ook leuk dat riempje", zegt ze over een andere jurk.



Je ziet wat ze allemaal aan kan passen.

Of Nathalie's droomjurk in de etalage prijkt laat ze nog niet los, maar enthousiasme is er zeker: "Ik moet ze wel echt aan zien, maar ik heb nu wel een beter idee."

Aan de jurken kan desgewenst nog van alles worden veranderd. "Van een plaatje is het heel lastig", vult haar moeder Sylvia aan. "Nu hoor je gewoon dat de mogelijkheden er daadwerkelijk zijn. Alles kan." Nathalie hoopt snel ook in de winkel te kunnen passen en iemand mee te mogen nemen.

Thea kwam op deze creatieve oplossing doordat aanstaande bruiden nu niet naar beurzen of inspiratie-avonden kunnen. "Gelukkig kunnen we videobellen. Ik ontdek de wensen in een gesprek van een half uur tot drie kwartier." De persoonlijke etalages die daaruit voortvloeien zijn niet alleen een genot voor de bruiden in spe, volgens Thea. "Bewoners in ons dorp die een wandeling maken, worden zo ook regelmatig getrakteerd op een nieuwe etalage."



