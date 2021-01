Opluchting in Tilburg: Willem II wint degradatiekraker van hekkensluiter FC Emmen

Ché Nunnely zet Willem II op voorsprong (foto: OrangePictures). vergroot

De opdracht was vrij helder voor Willem II in het thuisduel met FC Emmen: winnen. Onder leiding van de nieuwe hoofdtrainer Zeljko Petrovic voerde het die opdracht succesvol uit, Willem II won met 2-0. Wat viel er op in het Koning Willem II Stadion?

Fabian Eijkhout Geschreven door

1. Degradatievoetbal

In turbulente week ging het lang niet altijd over FC Emmen in Tilburg. Het vertrek van Adrie Koster, de kans op een goed resultaat tegen Ajax en de komst van Petrovic. Er was genoeg te bespreken. Maar het duel met FC Emmen was van alles wel het belangrijkste. Bij iedereen was duidelijk hoe belangrijk een overwinning was. De manier waarop was daarbij van ondergeschikt belang.

Bij degradatievoetbal komt er iets anders kijken dan goed voetballen. Dat bleek zondagmiddag ook in het winderige en koude Tilburg. Goed voetbal was er niet te zien. De keren dat Willem II in de aanval de bal langer dan vijftien seconden in bezit had waren in de eerste helft op één hand te tellen. Gestreden werd er wel, dat was uiteindelijk genoeg om voor het eerst sinds 29 november 2020 drie punten te pakken en ook weer wat vertrouwen te tanken.

De opluchting was groot na afloop van de zege, ook bij Wesley Spieringhs.

Wachten op privacy instellingen...

2. Bliksemstart tweede helft

Willem II was laatste maanden ook wel 'koning voorsprong weggeven'. In de laatste zeven competitiewedstrijden gebeurde dat liefst vier keer. Tegen PEC Zwolle, FC Groningen, VVV-Venlo en AZ stapte het ondanks een voorsprong - twee keer zelfs twee doelpunten voorsprong - met een nederlaag van het veld. Of het de motiverende woorden van Petrovic zijn geweest is de vraag, maar door een bliksemstart in de tweede helft kwam Willem II via Kwasi Wriedt binnen twee minuten al op 2-0. FC Emmen ging vervolgens op jacht naar de aansluitingstreffer. Maar ondanks dat het voetballend alles behalve hartverwarmend was, bleef de ploeg van Petrovic simpel overeind.

3. Petrovic

De afgelopen tweeënhalf jaar was van de technische staf van Willem II Gery Vink altijd de meest luidruchtige. De assistent was na het vertrek van Adrie Koster tegen Ajax even eindverantwoordelijke. Zondag zat hij weer gewoon als assistent op de bank, nu naast Petrovic. De oefenmeester was duidelijk aanwezig: druk coachend, wild gebarend bij gemaakte fouten en continue wijzend. Hij stond bijna de hele wedstrijd langs de lijn, ging slechts een paar keer zitten. Of het van grote invloed is geweest op het resultaat is de vraag, maar Petrovic deed op dat gebied in ieder geval wat er van hem verwacht werd.

Na afloop was Petrovic blij met de punten en trots op de spelers, ondanks dat het spel niet goed was.

Wachten op privacy instellingen...

4. Ranglijst

Door de winst op FC Emmen komt Willem II op dertien punten dit seizoen. Het gat met hekkensluiter FC Emmen is nu zeven punten. De ploeg van trainer Dick Lukkien onder je houden is echter niet genoeg voor de Tricolores. Er degraderen dit seizoen twee ploegen rechtstreeks naar de Keuken Kampioen Divisie. Dus moet er vooral gekeken worden naar ADO Den Haag, dat met een wedstrijd minder gespeeld nu twee punten minder heeft dan Willem II. Zondag 7 februari komt de Haagse club op bezoek in Tilburg.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.