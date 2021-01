Oppermachtige Mathieu van der Poel wint wereldtitel veldrijden

Foto: OrangePictures. vergroot

Mathieu van der Poel is zondagmiddag in Oostende opnieuw wereldkampioen veldrijden geworden. In een aanvankelijk rechtstreeks duel met rivaal Wout van Aert kwam hij na acht ronden uiteindelijk solo over de finish.

Het was voor de fietsende alleskunner (26) al weer zijn vierde wereldtitel in het veld, na Tábor (2015), Bogense (2019) en Dübendorf (2020).

"Dit betekent veel voor me, al voelt het zonder publiek, vrienden en familie langs de kant ook niet echt als een wereldtitel", zei Van der Poel na afloop. "Hopelijk verandert dat gevoel als ik de regenboogtrui weer aan mag trekken."

Ook wereldtitel voor Fem van Empel

Bij de vrouwen onder 23 jaar ging de wereldtitel naar de pas 18-jarige Fem van Empel uit Sint-Michielsgestel. Zij sloeg haar slag in de slotronde. "Ik wist dat de conditie goed was. Ik was relaxed en heb de hele wedstrijd in mezelf geloofd. Ik wilde in de laatste ronde op de brug versnellen en dan in het zand een kloofje maken. Dat lukte, al kwam Aniek van Alphen nog wel goed terug."

