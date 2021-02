Gewapende overval op Jumbo-supermarkt in Oosterhout

Foto: Jeroen Stuve, SQ Vision. vergroot

In winkelcentrum Zuiderhout in Oosterhout is zondagavond een gewapende overval gepleegd bij een supermarkt van Jumbo. Niemand raakte gewond.

Meerdere getuigen alarmeerden de politie, die een onderzoek is begonnen. De dader dreigde met een vuurwapen. Hij vluchtte in de richting van de Burgemeester Holtroplaan. De politie is met diverse wagens naar hem op zoek.

Het gaat om een licht getinte man van 1,75 meter lang met een zwarte jas en mondkapje op. Hij droeg schoenen met een witte zool.

