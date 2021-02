Ontplofte gasfles veroorzaakt ravage op basisschool in Geldrop

Een explosie van een gasfles en een daaropvolgende brand hebben zondagmiddag bij basisschool St. Jozef aan de Papenvoort in Geldrop tot enorme schade geleid. Volgens meerdere getuigen zouden er voor de brand en explosie ten minste drie mensen op het dak gezien zijn. De politie doet onderzoek.

Door de explosie, die tot in de verre omtrek te horen was, vloog een tweede gasfles in brand. Een derde fles stond bol van de hitte en kon elk moment ontploffen. De brandweer rukte uit met onder meer twee tankautospuiten en twee hoogwerkers.