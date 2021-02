Vuurwerk op Deadline Day bij Willem II, Tilburgse clubs haalt in laatste uren drie spelers

Sven van Beek is één van de drie nieuwelingen bij Willem II (foto: OrangePictures). vergroot

In de strijd tegen degradatie zette Willem II zondag een belangrijke stap door te winnen van FC Emmen. Maar het is slechts een eerste stap, want er moet de komende tijd nog flink wat gebeuren om degradatie te voorkomen. Voor het vervolg van de degradatiestrijd heeft Willem II zich op Deadline Day - de laatste dag dat spelers gekocht of gehuurd kunnen worden - versterkt met drie nieuwe spelers.

Het duurde lang voor de kogels door de kerk waren, maar uiteindelijk kwam alles nog ruim voor het sluiten van de transfermarkt goed, Drie spelers komen op huurbasis voor de rest van het seizoen naar Willem II. De Tilburgse club haalt met Sven van Beek en Ian Smeulers twee oude bekenden van trainer Zeljko Petrovic. De twee verdedigers komen op huurbasis over van Feyenoord, waar de oefenmeester tot afgelopen vrijdag nog assistent van Dick Advocaat was.

Met Van Beek haalt Willem II een speler met flink wat ervaring naar het Koning Willem II Stadion. Technisch directeur, die als speler nog samen met Van Beek bij Feyenoord speelde, over de huurling. "We versterken de selectie met Sven omdat we behoefte hadden aan een extra centrale verdediger. Met zijn jarenlange ervaring in de top van de Eredivisie kan hij waardevol zijn voor Willem II."

Op de clubkanalen laat Van Beek, goed voor 153 wedstrijden in het eerste van Feyenoord, merken blij te zijn met zijn tijdelijke overstap. "Ik heb er superveel zin in om tot het einde van het seizoen bij Willem II te mogen spelen. We gaan er keihard voor knokken om erin te blijven."

Extra doelman

Naast de twee uit Rotterdam afkomstige defensieve krachten haalt Willem II met Arijanet 'Aro' Muric ook een extra doelman. De 22-jarige goalie wordt de rest van het seizoen gehuurd van Manchester City. Met het binnenhalen van de zestienvoudig international van Kosovo speelt Willem II in op de afwezigheid van Robbin Ruiter, die door een blessure al enige tijd aan de kant staat.

Jorn Brondeel was als vervanger van Ruiter niet altijd overtuigend, maar afgelopen week speelde hij tegen Ajax en FC Emmen uitstekend. De tieners Connor van den Berg (19) en Maarten Schut (17) zaten op de bank als mogelijke vervangers van Brondeel.

Muric heeft een - heel erg kort - verleden in Nederland. De doelman werd door Manchester City verhuurd aan NAC. Nadat hij een prima debuut kende en de nul hield tegen De Graafschap was het avontuur in Breda echter voorbij. De Engelse topclub haalde hem terug naar Manchester door een blessure bij Claudio Bravo. Hij werd later nog verhuurd aan Nottingham Forest en Girona, bij die clubs wist hij geen basisplaats te veroveren.

Bezige concurrenten

Dat het tot de laatste dag van de transfermarkt duurde zorgde wel voor onrust onder de Willem II-supporters, ook omdat de concurrenten flink tekeer gingen op de transfermarkt. FC Emmen haalde in de winterse transferperiode al zeven spelers, waarvan de deze week bij Willem II vertrokken Paul Gladon vandaag de laatste aanwinst was. Bij ADO Den Haag staat de teller ook al op zeven.

RKC Waalwijk, de ploeg die dit moment op de veilige vijftiende plaats staat, haalde met Yassin Oukili (Vitesse), Shawn Adewoye (KRC Genk) en Thijs Oosting (AZ) al drie nieuwelingen. Willem II nam deze winterse periode eerder Lindon Selahi al op huurbasis over van FC Twente.

