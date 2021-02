NAC speelt eindelijk eens goed en wint met 4-0 van Almere City

Spits Mario Bilate scoorde twee keer voor NAC tegen Almere City. vergroot

NAC heeft maandagavond in het eigen Rat Verlegh Stadion in Breda met 4-0 gewonnen van Almere City. Door de overwinning verkleint de Bredase ploeg het gat met de nummer twee van de ranglijst naar negen punten en krijgt ze hierdoor weer een heel klein sprankje hoop op directe promotie. Zes zaken die opvielen in Breda.

1. Actie voor de spelers

Sfeergroep Fr0nt76 en stichting Vak G verwelkomden de spelersgroep bij aankomst bij het Rat Verlegh Stadion met een grote vuurwerkshow. De aanhangers van de Bredase club wilden zo de selectie - die met de eigen auto maar tegelijk arriveerde - extra motiveren.

2. Actie voor het goede doel

In het Rat Verlegh Stadion zat maandagavond toch publiek op de tribune. De wedstrijd NAC - Almere City stond namelijk in het teken van de actie 'Smoel op de stoel'. Supporters konden tegen betaling hun portretfoto op een stoeltje laten zetten en de opbrengst ging naar de strijd tegen kanker. De spelers van NAC droegen daarnaast een speciaal wedstrijdshirt met de tekst 'Love life, fight cancer'. De tricots worden later geveild.

3. Debuut, rentree en blessures

Tegen Almere City debuteerde Michaël Maria als linksback in het elftal van coach Maurice Steijn. Daarnaast maakte middenvelder Thom Haye - na weken last te hebben gehad van een rugblessure - zijn rentree. Sydney van Hooijdonk deed niet mee, de spits kampt met een spierblessure. Ook verdediger Moreno Rutten bleef met een kwetsuur aan de kant.

4. Fris en fruitig begin voor NAC

NAC begon overtuigend aan de thuiswedstrijd door de tegenstander lekker op te jagen. Binnen tien minuten kreeg spits Mario Bilate drie goede kansen, waarvan hij er bij eentje de lat trof. Daarna kwam de Bredase ploeg even goed weg nadat Mees Kaandorp zo vrij als een vogeltje voor Almere City naast kopte. Bij de tegenaanval die volgde, was het wel raak. Lex Immers schoot NAC naar 1-0 in de 21e minuut. Almere City beet daarna iets meer van zich af, had iets meer balbezit, maar het was toch de thuisploeg die net voor rust weer scoorde. Een perfecte pass van Manchester City-huurling Lewis Fiorini werd vakkundig afgemaakt door Biolate. NAC speelde in de eerste helft een groot gedeelte fris en fruitig en zocht met een terechte voorsprong de kleedkamer op.

5. Mooie treffers van Bilate en El Allouchi

Almere City trok fel van leer bij aanvang van de tweede helft, maar de Bredanaars lieten zich niet gek maken. Zonder kleerscheuren kwam NAC de openingsfase door en kreeg langzaamaan meer grip op het duel. Het kwam zelfs op 3-0 via een prachtige goal van weer Bilate. Een vrije trap van Mounir El Allouchi draaide richting de eerste paal en werd door de spits meteen op de slof genomen.

Nog fraaier was de 4-0 die El Allouchi zelf in de 85e minuut maakte. Die schoot van een meter of twintig de bal keihard in de kruising. Een werelddoelpunt dat waarschijnlijk veel lijstjes gaat halen.

6. Hoop doet leven

Door de overwinning op Almere City verkleint NAC de marge met de nummer twee op de ranglijst naar negen punten. Het bereiken van die directe promotieplaats blijft uitermate moeilijk, maar het geeft de Bredase supporters wellicht weer een sprankje hoop. En anders is het wel vertoonde spel dat vertrouwen geeft op een goede afloop van de play offs aan het einde van het seizoen.

