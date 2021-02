Dromedaris geboren in Safaripark Beekse Bergen, het kalfje heet Maxime

Maxime en haar moeder Erika (Foto: Beekse Bergen). vergroot

De familie dromedarissen in Safaripark Beekse Bergen heeft er een kleintje bij. Maxime is sinds september 2019 het eerste dromedariskalfje dat in een Nederlandse dierentuin geboren is. Dat meldt de Beekse Bergen.

Fieke Nobel Geschreven door

Het gaat goed met Maxime en haar moeder Erika. Het dier is gemaakt om de hitte in de woestijn te kunnen trotseren, maar in Beekse Bergen is het nu koud. Dierverzorger Rolf Veenhuizen zegt: “Ze zijn beiden sterk, al blijven ze vanwege de weersomstandigheden nog even binnen.”

Dromedaris Maxime blijft nog even binnen (Foto: Beekse Bergen). vergroot

Het publiek moet afwachten wanneer ze met beschuit en roze muisjes Maxime kunnen bekijken. Door de coronamaatregelen blijft de Beekse Bergen voorlopig dicht.

Bult

Een dromedaris heeft een bult op zijn rug waar ze vet in opslaan. Daardoor kunnen ze dagen zonder voedsel en water. De dromedaris werd gebruikt als last- en rijdier, al heeft de auto in veel gebieden die taak overgenomen. Ze worden nog wel gebruikt voor de melk. Dat is vaak de belangrijkste voedingsbron voor de nomaden in de Sahara.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.