Politie gaat de jeugd online vermaken vanuit het Philips Stadion

Het Philips Stadion. vergroot

De politie begint maandagavond met dagelijkse online activiteiten om de jeugd te vermaken tijdens de avondklok en lockdown. Denk aan gametoernooien, workshops, masterclasses van dj's en een latenightshow vanuit het Philips Stadion in Eindhoven. "Het is heel belangrijk voor ons om in contact te blijven met de jeugd", vertelt Wendy Gehrmann van de politie.

Ista van Galen Geschreven door

Het project, genaamd U-NIGHT, is georganiseerd door de politie om jongeren een beetje te helpen de lockdown door te komen. Het is ook bedoeld om verbinding te houden met mensen in de wijk. "Door de lockdown merk je dat agenten veel minder contact hebben met jongeren", vertelt Gehrmann. "Maar voor ons is het juist heel belangrijk om in gesprek met ze te blijven en te weten wat er in ze omgaat. Zo kunnen we soms dingen voorkomen en jongeren weer op het goede pad brengen."

Het idee van U-NIGHT is ontstaan na een gametoernooi dat de politie met oudjaar had georganiseerd. Dat was volgens Gehrmann zo'n groot succes, dat ze vonden dat er nog iets moest gebeuren. "Het is een behoorlijke opgave om zoiets te realiseren. Maar door alle gebeurtenissen van de afgelopen tijd is het in vogelvlucht gekomen. We vonden het vooral belangrijk om contact met de jeugd in stand te houden, dus zo is dit idee ontstaan."

"Je hoopt dat mensen die twijfelen over het uitvoeren van rottigheid, gaan nadenken."

Gehrmann hoopt dat deze online avondactiviteiten jongeren binnen kunnen houden. "Je kunt natuurlijk niet alles voor zijn. Ik denk dat we hiermee bijvoorbeeld niet de rellen hadden kunnen voorkomen. Maar je hoopt wel dat mensen die zich vervelen en nog twijfelen over het uitvoeren van rottigheid, in ieder geval gaan nadenken. Dat ze zien dat er een leuk alternatief is en tóch binnen blijven om bijvoorbeeld mee te doen aan een gametoernooi."

U-NIGHT richt zich op jongeren van 12 tot 25 jaar. Die kunnen zich online gratis inschrijven. Volgens Gehrmann gaat U-NIGHT een aantal weken door: "Het is afhankelijk van hoe lang de lockdown en de avondklok duren. Dus denk eerder aan tien dan aan twee weken."

"Jongeren kunnen elkaar ontmoeten in het jeugdhonk."

Iedere week heeft vaste onderdelen. Zo kunnen jongeren op maandag en donderdag tegen elkaar gamen en is er op woensdag een latenightshow met influencers. Daarin worden thema's als cybercrime, pesten en depressies behandeld. Op zaterdag geven bekende dj's workshops en draaien ze een set. De zondag staat in het teken van lifestyle en beauty. Gehrmann wil nog niets loslaten over welke bekende Nederlanders meedoen.

Jongeren die behoefte hebben aan een praatje, kunnen dagelijks naar het zogeheten jeugdhonk. "Daar kan de jeugd elkaar ontmoeten. In de chatruimte zijn ook jeugdwerkers en een jeugdagent aanwezig. Daar kunnen ze dan vragen aan stellen."

De politie werkt samen met onder meer gemeenten, jeugdinstellingen, bekende Nederlanders, jeugdzorg, Scouting Nederland en ESL Benelux. Laatstgenoemde verzorgt alle livestreams vanuit het Philips Stadion in Eindhoven.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.