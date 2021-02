Jongens stelen telefoon met dierbare foto’s na ernstige mishandeling van Tilburger

De betreffende jongens, hier nog onherkenbaar gemaakt (foto: politie). vergroot

Een man is zaterdagavond 7 november ernstig mishandeld door twee jongens op de Hasseltstraat in Tilburg. Daarna werd hij beroofd van zijn telefoon. Daar staan dierbare foto's op, onder meer van een van zijn overleden ouders. De politie toont maandagavond beelden van de mishandeling in het opsporingsprogramma Bureau Brabant.

Ron Vorstermans Geschreven door

Het slachtoffer is meermaals geslagen en geschopt, onder meer tegen het hoofd. De man heeft daar permanent letsel aan zijn gebit aan overgehouden.

De telefoon waarvan hij is beroofd is bovendien bijzonder: de man is een van zijn ouders verloren. Op de telefoon staan dierbare laatste foto’s en herinneringen.

Daders mogelijk minderjarig

Volgens de politie is op telefoonbeelden van een passant goed te zien hoe de jongens eruitzien. Toch zijn hun gezichten onherkenbaar gemaakt, want justitie houdt er rekening mee dat de daders minderjarig zijn. Ze is daarom terughoudend met het delen van informatie over de jongens.

Als zij zich niet binnen een week melden, toont de politie de oorspronkelijke en onbewerkte beelden.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.