Mannen opgepakt voor stelen van boormachines

Twee Poolse mannen (28) zijn aangehouden voor de inbraak in een pand in Waalwijk. Ze vernielden een raam en gingen er vandoor met twee boormachines.

Een van de agenten wist van wie die auto was. De agenten zagen de wagen zondagochtend in de Tempelierstraat staan. De gestolen boormachines lagen er nog in. De auto is in beslag genomen en wordt op sporen onderzocht.