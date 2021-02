Man van zijn fiets geslagen en beroofd, slachtoffer raakt zwaargewond

Foto: Christian Traets/SQ Vision. vergroot

Een man is maandagmiddag rond halfdrie mishandeld toen hij op de Diamantdijk in Roosendaal fietste. Hij werd van zijn fiets geslagen en zijn rugzak is gestolen. De man raakte zwaargewond.

De daders zouden het slachtoffer hebben bedreigd met een vuurwapen. Daar wordt onderzoek naar gedaan.

De daders zouden naar schatting 18 en 21 jaar oud zijn. Eén van hen woonde niet ver weg.

Rond vijf uur werd er namelijk op vijftig meter afstand van de plek waar de man beroofd werd, in een woning aan de Diamantdijk, iemand aangehouden. Hij zou betrokken zijn bij de zaak.

