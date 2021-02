Ophef over piemeltaarten van nummer 3 van Partij van de Eenheid: 'Het wordt erg opgeblazen'

Foto: De Ouwe Taart. vergroot

Taarten van borsten, billen, piemels en schaamlippen: bakker Jolisa Brouwer uit Waalre maakt ze allemaal. Maar Jolisa staat ook derde op de kandidatenlijst van de islamitische Partij van de Eenheid. Haar partij zou willen dat ze vanwege de taarten afstand doet van een mogelijke zetel, maar volgens Jolisa klopt daar niets van.

Ista van Galen Geschreven door

Jolisa Brouwer bakt in haar bakkerij de Ouwe Taart in Waalre al jaren erotische taarten. Sinds kort is ze ook lid van de islamitische Partij van de Eenheid, die dit jaar voor het eerst meedoet aan de landelijke verkiezingen. Over deze combinatie is afgelopen weekend ophef ontstaan.

"Blijkbaar is het nodig dat we elkaar onderling zwart maken."

"Het begon toen NIDA, een andere islamitische partij, er achter kwam dat ik deze taarten maak. Dat kwam al snel op Geenstijl, in de hoop dat mensen niet meer op ons zouden stemmen. Blijkbaar is het in de politiek nodig dat we elkaar onderling zwart maken", vertelt Jolisa.

Jolisa Brouwer. vergroot

Volgens het Brabants Dagblad zou lijsttrekker Arnoud van Doorn naar aanleiding hiervan hebben gezegd dat Jolisa nooit op de lijst was gekomen, als ze eerder van de taarten hadden geweten. Maar daar klopt volgens Jolisa niets van. "Dat is helemaal niet aan de orde. De woorden van Arnoud zijn verdraaid." Ook zegt de bakker dat Arnoud haar helemaal niet vraagt afstand te nemen van een eventuele zetel. "Wat heeft een kamerzetel nou te maken met een taart die bij mij online staat?"

Foto: De Ouwe Taart. vergroot

Hoe haar partij dan wel reageerde op de penistaarten? "Mijn partij reageerde vrij relaxed. Arnoud is er niet negatief en niet positief over. Maar wat ik in mijn privéleven doe, is privé. En als partij vinden wij dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn."

De taartenbakker baalt, want ze wil dat de nadruk vooral ligt op de essentie van haar partij en niet op haar erotische taarten. "Het wordt erg opgeblazen allemaal. Het zijn gewoon erotische taarten. We leven niet in de middeleeuwen. Dit is mijn werk en dit vind ik leuk om te doen. Mocht het nou te erg oplaaien, dan neem ik wel een stap terug. Maar ik denk niet dat dat nodig is."

Foto: De Ouwe Taart. vergroot

Een vriendin binnen de PvdE vroeg Jolisa naar aanleiding van de ophef of ze niet moet overwegen om haar erotische taarten van haar website te halen. "Ik heb meteen Arnoud gebeld om te zeggen dat ik dat niet ga doen. Dit is wie ik ben en wat ik maak. Daar had hij begrip voor."

Volgens de bakker zijn de penistaarten ook niet het totaalplaatje van wat ze allemaal verkoopt. "Het grootste gedeelte van wat ik maak zijn gewoon bruids- en kindertaarten. De erotische taarten staan op de website netjes afgeschermd, dus je moet er echt naar zoeken."

"De aanvragen bleven binnenstromen."

Wel geniet ze ervan om dit soort taarten te maken. Daar begon ze ooit mee toen iemand vroeg of ze het seksstandje 'staande ovatie' wilde maken. "Ik hou zelf ook van seks, dus dat leek me wel leuk. Nadat ik de eerste taart op social media had gepost, bleven de aanvragen binnenstromen."

Ook stond ze op onder meer de Bobbi Eden-beurs en de Kamasutra-beurs, om piemels te pimpen en boetseren. "Veel mensen doen bekrompen over seks, maar ik vind dat het heel normaal moet zijn. En ja, sommigen vinden mijn taarten provocerend. Ze lijken ook gewoon zo echt, dus dat vinden ze waarschijnlijk gewoon eng", lacht de bakker.

Foto: De Ouwe Taart. vergroot

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.