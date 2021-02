1/2 Drie gewonden bij botsing in Helmond

Bij een ongeluk op de Vossenbeemd in Helmond zijn maandag rond kwart voor vijf 's middags drie mensen gewond geraakt. Twee van hen zaten in een bestelbusje dat frontaal op een personenauto botste.

Plek van ongeluk verlaten De bestuurder van de andere auto ging er te voet vandoor. Hij werd iets verderop gevonden. De man zou ook gewond zijn. Onduidelijk is waarom hij de plek van het ongeluk verliet.

Hoe het ongeluk kon gebeuren en wie er schuldig was, is ook nog niet bekend. Het gaat om een grotendeels rechte weg, waar wel een flauwe bocht in zit.