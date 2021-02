Corona in de EBI in Vught: deel gevangenen in quarantaine

De hoofdingang van de EBI in Vught. (Archieffoto: Willem-Jan Joachems) vergroot

Een deel van de gevangenen van de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught zit in quarantaine. Ze mogen hun cel niet uit. Het is een voorzorgsmaatregel nadat twee medewerkers besmet bleken te zijn met corona.

Malini Witlox & Madhavi Raaijmakers Geschreven door

Dat bevestigt een woordvoerder van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) aan Omroep Brabant na berichtgeving van het AD. Het gaat om personeelsleden die volgens het bron- en contactonderzoek contact hadden met de gevangenen.

De gevangenen worden woensdag getest. Tot die tijd mogen ze geen bezoek ontvangen van bijvoorbeeld hun advocaat en ook mogen ze niet 'gelucht worden'. In de EBI zitten bekende gevangenen als Willem Holleeder en Ridouan Taghi.

Maatregelen

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) liet eerder weten verschillende maatregelen genomen hebben om de kans op besmetting met het cornonavirus in de gevangenis te beperken. Zo wordt 1,5 meter afstand gehouden, vindt bezoek op de meeste locaties plaats achter plexiglas en bij binnenkomst is er een gezondheidscheck.

Twee weken geleden ging de gevangenis Ter Apel in lockdown, nadat een derde van de gedetineerden was besmet met corona. Iets vergelijkbaar gebeurde bij de gevangenis in Nieuwegein.

