NAC en Manchester City zetten samenwerking voort: 'Ze hebben altijd spelers van waarde voor ons'

vergroot

De samenwerking tussen NAC en Manchester City krijgt een vervolg. De Bredase ploeg en de Engelse topclub hebben de intentie uitgesproken om door te gaan als in april het vijfjarig contract afloopt.

Ronald Strater Geschreven door

NAC en Manchester City sloten in april 2016 een samenwerkingsovereenkomst. De Bredanaars mochten vijf seizoenen vier tot zes spelers kosteloos huren en de Engelse topclub zou helpen met scouting en talentontwikkeling. Bij NAC konden de City-talenten rijpen en ervaring opdoen.

Maar begin 2019 was er wat hommeles en vorig jaar leek de samenwerking tussen NAC en Manchester City helemaal op een dood spoor te zitten. NAC was ontevreden over de aangeboden spelers uit England en Manchester City was klaar met het gevoerde beleid in Breda. Maar als nieuwe directeur blies Mattijs Manders er afgelopen zomer toch weer nieuw leven in en na het vijfde jaar zit er nu een verlenging aan te komen.

"De contacten zijn momenteel weer erg goed en NAC en Manchester City zijn zeer tevreden over de samenwerking", zegt Manders. "We hebben dan ook de intentie uitgesproken om door te gaan. In het verleden was er het een en ander kapotgemaakt, maar dat is gerepareerd. Huurspeler Lewis Fiorini vertelt bijvoorbeeld erg positieve verhalen over ons in Engeland. En wij zijn tevreden met hem."

"Ze hebben duizend spelers onder contract en daar zal heus wel iets van waarde voor ons bij zijn."

Fiorini is dit seizoen de enige speler die uit Engeland is overgekomen, maar dat kunnen er dus straks weer meer worden. NAC wil natuurlijk liefst wel dat de pareltjes naar Breda komen. Zoals in het verleden spelers als Manu Garcia, Angeliño, Pablo Mari en Thierry Ambrose echt een schot in de roos waren. Natuurlijk kan het niet altijd raak zijn, beseft ook directeur Manders.

"We zijn in overleg in welke vorm we de samenwerking moeten voortzetten", zo zegt hij. "Manchester City heeft inmiddels twee clubs overgenomen, waaronder Lommel, dus hun uitgangspunt is nu iets anders. En wij moeten er voor zorgen dat er geen spelers komen die de jongens uit onze eigen jeugdopleiding in de weg gaan zitten. Maar ze hebben duizend spelers onder contract en daar zal heus wel iets van waarde voor ons bij zijn."

Mattijs Manders, directeur van NAC Breda. vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.