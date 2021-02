Hugo wil betere omstandigheden arbeidsmigranten: ‘Ik wacht ’s morgens een uur op een douche'

De gang en douche in het huis van Hugo (Foto: Hugo Afecto). vergroot

Arbeidsmigrant Hugo Afecto uit Nuland spreekt dinsdag met politici in Den Haag over de omstandigheden waarin hij en zijn collega's wonen. De afgelopen maanden is hij zo'n vijftien keer verhuisd, soms ook binnen hetzelfde pand. “Ik ben de tel kwijt”, zegt hij tegen Omroep Brabant. Hij vertelt onder welke omstandigheden hij nu leeft.

Fieke Nobel Geschreven door

Dinsdagmiddag gaat Hugo naar Den Haag om op het Plein met Tweede Kamerleden te spreken. Hij wil dat zijn eigen positie beter wordt, maar ook van die van anderen. Zelf spreekt hij goed Engels en is hij strijdbaar. “Ik weet dat andere mensen bang zijn om zich uit te spreken.”

Hugo krijgt werk via een uitzendbureau, dat ook zijn huisvesting regelt. “Het bedrijf beloofde mij een eigen kamer”, zegt Hugo. Met die belooft kwam hij ook naar Nederland. Hij voelt zich gesteund door de FNV, met wie hij in Den Haag met Kamerleden gaat praten. De FNV wil dat de uitzendbureaus moeten stoppen met het regelen van huisvesting. Bart Plaatje van de FNV: “Nu is alles aan elkaar gekoppeld, zowel werk, woning als zorgverzekering. Daardoor ontstaat totale afhankelijkheid. We willen dat arbeidsmigranten een eigen huurcontract tekenen, minimaal hetzelfde als een student."

Portugal

Hugo werkte in Portugal in de horeca, hij was barmanager. “We hebben ons weken voorbereid op het nieuwe seizoen. Een paar uur nadat we open waren, moesten we dicht vanwege corona.” In zijn omgeving was moeilijk werk te vinden en dus kwam hij naar Nederland.

Zijn doel is om hier zelf een huis te hebben. Daarvoor spaart hij zoveel als hij kan. Maar op het moment dat hij een beetje heeft gespaard, stopt zijn baan en moet hij een periode zonder inkomen overbruggen. “Ik ben dan al mijn spaargeld weer kwijt.” Hugo en zijn huisgenoten betalen ongeveer 475 euro huur per maand per persoon.

In Portugal heeft Hugo een dochter, die hij samen met zijn ex onderhoudt. Soms lukt het niet om voldoende geld te sturen. “Dan voel ik me niet trots. Maar wat moet ik zeggen? Dat ik hier door een hel ga?”

Omstandigheden

In het huis waar hij nu woont in Nuland, heeft hij meer dan veertig huisgenoten en ze delen acht douches en drie wc’s. “Natuurlijk is dat niet genoeg.” Op foto’s en video’s die Hugo laat zien, wordt duidelijk in welke omstandigheden hij woont. De vloer van de douches zijn groezelig en er hangt een vergeeld douchegordijn. Buiten de douches ligt een halve toiletdeksel en wat verdwaalde schoenen.

Afgelopen twee dagen waren de douches koud, vertelt Hugo. "Ik ben niet zo'n held dat ik dan onder een koude douche stap dus ik ben niet gedoucht. Gelukkig hoefde ik niet te werken."

Artikel gaat door onder de foto:

De keuken is niet zo schoon (Foto: Hugo Afecto). vergroot

Op de gang ligt vuil op de vloer en ook de keuken is niet brandschoon. Buiten op een terras staat een picknicktafel waarop een pot staat met een bruinige vloeistof erin, daaromheen liggen sigarettenpeuken.

Het bedrijf waar Hugo werkt, Hobij, laat weten zich niet te herkennen in het verhaal. "De locatie voldoet ruimschoots aan de gestelde normen. We zijn ook volledig gecertificeerd. Tot op heden hebben we van andere flexkrachten nooit een klacht ontvangen over deze locatie", zegt Paul van Dieperbeek van Hobij.

Ze zijn met Hugo in gesprek om te kijken hoe ze zijn onvrede kunnen wegnemen. Volgens Dieperbeek is de douche altijd warm geweest, maar heeft een paar weken geleden het warme water bij een kraan in de keuken het een paar dagen niet gedaan.

