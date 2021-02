Vader, moeder én dochter op dezelfde dag jarig: 'De gynaecoloog keek met verbazing'

Nicole, Bobbi en Joost zijn alle drie op 28 januari jarig. vergroot

Joost en Nicole uit Uden kwamen elkaar tegen en werden verliefd. Grappig was het om te ontdekken dat zij op precies dezelfde dag jarig zijn. En als klap op de vuurpijl werd een paar dagen geleden óók op diezelfde datum, 28 januari, hun eerste kindje geboren: dochter Bobbi. “Een heel bijzonder cadeau op onze verjaardagen”, reageert Udenaar Joost van den Heuvel vol blijdschap.

De geboortedatum van Bobbi is puur toeval volgens hem. “Daar houd je geen rekening mee als je zegt; we willen een kindje. Je gaat proberen en je ziet wel wanneer het lukt”, legt hij uit. Toen Nicole inderdaad zwanger was, bleek de uitgerekende datum toch ineens in de buurt van hun eigen verjaardagen te liggen. Zelf rekende het stel 2 februari uit, maar de verloskundige schatte 30 januari. “Toen kwam het wel heel dichtbij. We wilden eigenlijk dat onze kleine gewoon een eigen verjaardag zou hebben.”

“Ik kan sinds de geboorte niet stoppen met lachen."

Helaas voor Bobbi, zal ze haar verjaardag straks toch op dezelfde dag als haar ouders moeten vieren. De gynaecoloog waarschuwde nog even dat als ze Nicole in zouden leiden, de kans bestond dat haar dochter op dezelfde dag geboren zou worden. “Ze vroeg of ze dat geen probleem vond, maar toen ze erachter kwam dat ik ook jarig was stond ze met verbazing te kijken”, aldus Joost.

Een probleem was het zeker niet voor de kersverse ouders. Al snel beseften ze dat het straks waarschijnlijk praktischer is om het toch op één dag vieren. "Vanaf dat moment vonden we het extra leuk dat het op onze dag is."

Moeder en dochter maken het goed en het jonge gezin geniet volop van de kraamweek. “Ik kan sinds de geboorte niet stoppen met lachen”, besluit Joost trots.

