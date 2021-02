Bakster van piemeltaarten trekt zich terug als kandidaat voor islamitische partij

Bakker Jolisa Brouwer uit Waalre stond derde op de kandidatenlijst van de islamitische Partij van de Eenheid, maar trekt zich terug. Dat vertelt ze tegen Omroep Brabant. Het besluit nam ze naar eigen zeggen zelf, maar pas na overleg met Arnoud van Doorn, voorzitter van de partij. Brouwer was maandag in het nieuws omdat ze al jaren erotische taarten bakt.

Volgens Brouwer zijn er meerdere redenen voor haar besluit om de partij achter zich te laten. De belangrijkste reden is een veelvoud aan negatieve reacties en zelfs bedreigingen. Verder vreest de bakster dat de ontstane ophef de partij besmeurt. Op sociale media is de term 'piemeltaarten' al bijna 24 uur lang trending.

Erotische taarten Jolisa Brouwer bakt in haar bakkerij De Ouwe Taart in Waalre al jaren erotische taarten. Sinds kort is ze ook lid van de islamitische Partij van de Eenheid, die dit jaar voor het eerst meedoet aan de landelijke verkiezingen.

"Het wordt erg opgeblazen allemaal. Het zijn gewoon erotische taarten. We leven niet in de middeleeuwen. Dit is mijn werk en dit vind ik leuk om te doen. Mocht het nou te erg oplaaien, dan neem ik wel een stap terug. Maar ik denk niet dat dat nodig is", zei ze maandag nog.