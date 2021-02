Eindhoven Airport hard getroffen door coronacrisis: volgende week een dag met nul vluchten

Lege hallen bij Eindhoven Airport (foto: Jos Verkuijlen) Eindhoven Airport is woensdag nagenoeg leeg (foto: Jos Verkuijlen) Volgende Vorige vergroot 1/2 Lege hallen bij Eindhoven Airport (foto: Jos Verkuijlen)

Het komt zelden voor: volgende week woensdag zullen er nul lijnvluchten van en naar Eindhoven Airport zijn. Het vliegverkeer was al flink afgenomen, maar een dag zonder lijnvluchten is tijdens deze coronacrisis nog niet voorgekomen. Het is tekenend voor het zware weer waarin ook de luchthaven verkeert. Eindhoven Airport liep door de coronacrisis 33 miljoen euro mis in 2020.

Elke dag zie je reizigers op Eindhoven Airport. Dag in dag uit, het hele jaar door. Behalve in 2016. Toen werd de landingsbaan geasfalteerd en ging de luchthaven twee weken dicht. In 2010 kon er ook niet gevlogen worden door een aswolk die boven Noordwest-Europa hing.

Geen vluchten, maar niet gesloten

Maar verder zie je altijd koffers en reizigers naar allerlei bestemmingen. Woensdag 10 februari dus niet. Luchtvaartmaatschappijen laten die dag geen enkele lijnvlucht vertrekken of landen in Eindhoven. Maar een compleet stille luchthaven zal het zeker niet worden.

“Het is bijzonder, maar we zijn niet dicht. Er zijn gewoon mensen aan het werk want het kan zijn dat er vliegtuigen moeten uitwijken. Dan moeten ze bij ons een tussenlanding kunnen maken”, zegt woordvoerder Judith de Roy.

Noodvluchten

Eindhoven Airport moet ook klaar staan om ziekenhuisvluchten te faciliteren, bijvoorbeeld een vlucht met donororganen aan boord. Of om een vliegtuig te laten landen met iemand aan boord die in het buitenland ziek is geworden en die aan een hart-longmachine ligt.

Daarnaast kunnen privéjets en zakenjets die dag gebruik maken van de luchthaven, maar tot nu toe zijn hier geen aanvragen voor binnengekomen. Schoonmakers en beveiligers zijn aan het werk. Er zal onderhoud aan vliegtuigen plaatsvinden en leveranciers kunnen spullen komen afleveren.



“We hebben al lang beperkt vliegverkeer. Gemiddeld zitten we de afgelopen weken op 36 aankomende en vertrekkende vluchten per week. Soms waren het er elf op een dag, maar soms ook maar één per dag. Het schommelt.”

Tweederde minder passagiers

Dat de luchthaven verlies gaat lijden is al wel duidelijk. Hoeveel precies moet nog becijferd worden. In 2019 waren er nog 6,7 miljoen passagiers. In 2020 nog maar 2,1 miljoen. “We hebben meerdere scenario’s gemaakt. Wanneer komt er herstel? Wanneer gaat er meer gevlogen worden? Investeringen hebben we tegen het licht gehouden en we hebben gekeken wat er over een langere tijd uitgesmeerd kan worden. Er zullen bij Eindhoven Airport zelf geen ontslagen vallen, maar we werken wel met heel veel bedrijven samen.”

“Wij zien wel licht aan het einde van de tunnel. De vaccins komen eraan en dat is voor ons ook goed nieuws. Wij bereiden ons voor op meer vliegverkeer.”

