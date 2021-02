Nep- bloedprikker die bejaarden heeft opgelicht moet 120 dagen de cel in

Leden van de bloedprikbende (foto: Politie) vergroot

De 24-jarige man die onder andere in Eindhoven deed alsof hij een bloedprikker was en zo verschillende hoogbejaarde mensen oplichtte, moet 120 dagen de cel in. Dat heeft de rechter in Utrecht dinsdag besloten. De man heeft geen vaste woon- of verblijfplaats in Nederland.

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste twee weken geleden al twee jaar celstraf tegen de man. E zouden meerdere lede van de 'bloedprikbende' zijn, maar dinsdag stond alleen de 24-jarige man terecht.

De man heeft in oktober 2019 samen met een vrouw drie hoogbejaarde slachtoffers opgelicht in Utrecht en Eindhoven. Het stel zou zich hebben voorgedaan als thuiszorgmedewerkers die de bloedwaarden kwamen controleren.

"Daarna moesten de slachtoffers 1 euro betalen door hun pinpas op een groot scherm te leggen en de pincode in te voeren. Op dat moment werd de pincode ontfutseld en ontkwamen de daders met het pinpas", schrijft de rechtbank.

Na de controle ontfutselden ze de slachtoffers hun pincode, gingen ze er vandoor met de betaalpas en namen ze direct grote bedragen op bij geldautomaten. De slachtoffers werden afzonderlijk voor duizenden euro's opgelicht.

