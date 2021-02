vergroot

Demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge gaven dinsdag weer een persconferentie over de coronamaatregelen. Deze ging onder meer over de opening van de basisscholen en kinderopvang op 8 februari. Ook is de lockdown verlengd tot ten minste 2 maart. Eind deze week komt er een definitieve beslissing over of de avondklok wel of niet wordt geschrapt op 10 februari

Ista van Galen Geschreven door

In de persconferentie kondigden Rutte en De Jonge aan dat de lockdown is verlengd tot ten minste 2 maart. Die gold oorspronkelijk tot 9 februari. Deze verlening betekent dat onder meer horeca, musea, bioscopen en contactberoepen zoals kappers tot die tijd dicht moeten blijven. Op 23 februari geven Rutte en De Jonge opnieuw een persconferentie, waarin duidelijk moet worden of de lockdown na 2 maart wel of niet blijft gelden.

Alle niet-essentiële winkels mogen vanaf 10 februari open voor het afhalen van bestellingen. Die bestellingen moeten vanuit huis worden gedaan, dus via internet of de telefoon. De afhaalpunten zijn buiten en er moet ten minste vier uur zitten tussen het moment van bestellen en afhalen. volgens Rutte is dat om 'funshoppen' te voorkomen.

Kijk hier de belangrijkste punten van de persconferentie terug:

Wachten op privacy instellingen...

Bekijk hier de hele persconferentie van 2 februari terug:

Wachten op privacy instellingen...

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.