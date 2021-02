Man in zijn huis in Tilburg overvallen: twee daders op de vlucht

Foto: Jack Brekelmans/SQ Vision Mediaprodukties vergroot

Een man is dinsdagavond overvallen in zijn huis aan het Besterdplein in Tilburg. Hij raakte hierbij niet gewond. De twee daders zijn daarna gevlucht, vermoedelijk te voet.

Rond kwart voor negen vond de overval plaats. De aanleiding is nog niet bekend.

Ook is nog niet duidelijk of er iets is buitgemaakt. De politie doet onderzoek.

